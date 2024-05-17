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Аквалиф таблетки 800 мг, №30 - Запорожье (501158) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
216,38
Экономия: -25,42 грн
190,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
196,65
Экономия: -10,75 грн
185,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -30,00 грн
175,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
246,70
Экономия: -65,10 грн
181,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
185,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
209,80
Экономия: -20,50 грн
189,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
185,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
185,00 грн