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Аквалиф таблетки 800 мг, №30 - Одесса (501158) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
251,80
Экономия: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
185,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
185,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
251,80
Экономия: -70,20 грн
181,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
245,60
Экономия: -56,30 грн
189,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
205,25
Экономия: -21,10 грн
184,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
201,99
Экономия: -28,60 грн
173,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
185,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
185,00 грн