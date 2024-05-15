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Аквалиф таблетки 800 мг, №30 - Харьков (501158) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
185,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
198,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
185,00 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
197,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
253,50
Экономия: -71,90 грн
181,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
245,60
Экономия: -56,30 грн
189,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
185,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
196,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
248,40
Экономия: -59,10 грн
189,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
185,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
185,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
195,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
195,92
Экономия: -17,04 грн
178,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
250,70
Экономия: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
250,70
Экономия: -69,10 грн
181,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
251,30
Экономия: -69,70 грн
181,60 грн