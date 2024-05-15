Аквалиф таблетки 800 мг, №30 - Харьков (501158) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 31 аптеке
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Всего: упаковка (24)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Первая аптека
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сумская, 6
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), таблетки (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Аптека шар@
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека шар@
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Всего: упаковка (24)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7