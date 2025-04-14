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Интеста (Intesta)
Интеста (Intesta)
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Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
349.6 км
Интеста капсулы №60
Biolek
444,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
362.1 км
Интеста капсулы №60
Biolek
517,57
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
389.3 км
Интеста капсулы №60
Biolek
134,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
389.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
513,67
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
390.9 км
Интеста капсулы №60
Biolek
545,32
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
391.9 км
Интеста капсулы №60
Biolek
500,94
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
447.3 км
Интеста капсулы №60
Biolek
682,30
Экономия при брони:
-45,50 грн
636,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
448.2 км
Интеста капсулы №60
Biolek
676,93
Экономия при брони:
-40,13 грн
636,80
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
448.2 км
Интеста капсулы №60
Biolek
506,50
Экономия при брони:
-28,90 грн
477,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
448.6 км
Интеста капсулы №60
Biolek
536,58
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
448.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
387,75
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
450.1 км
Интеста капсулы №60
Biolek
542,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
450.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
537,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
588.1 км
Интеста капсулы №60
Biolek
506,48
грн
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