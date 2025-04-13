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Интеста (Intesta)
Интеста (Intesta)
Харьков
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
Интеста капсулы №60
Biolek
506,50
Экономия при брони:
-28,90 грн
477,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
Интеста капсулы №60
Biolek
676,93
Экономия при брони:
-40,13 грн
636,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
Интеста капсулы №60
Biolek
387,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
132.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
682,30
Экономия при брони:
-45,50 грн
636,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Интеста капсулы №60
Biolek
537,44
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
Интеста капсулы №60
Biolek
542,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Интеста капсулы №60
Biolek
536,58
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
194.6 км
Интеста капсулы №60
Biolek
545,32
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
194.6 км
Интеста капсулы №60
Biolek
500,94
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
197.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
513,67
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
198.5 км
Интеста капсулы №60
Biolek
134,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.2 км
Интеста капсулы №60
Biolek
517,57
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
571.4 км
Интеста капсулы №60
Biolek
444,08
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
963.7 км
Интеста капсулы №60
Biolek
506,48
грн
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