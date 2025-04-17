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Интеста (Intesta)
Интеста (Intesta)
Чернигов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
309.5 км
Интеста капсулы №60
Biolek
662,34
Экономия при брони:
-25,54 грн
636,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
313.3 км
Интеста капсулы №60
Biolek
661,31
Экономия при брони:
-24,51 грн
636,80
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
313.4 км
Интеста капсулы №60
Biolek
497,24
Экономия при брони:
-19,63 грн
477,60
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
431.9 км
Интеста капсулы №60
Biolek
408,99
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
433.8 км
Интеста капсулы №60
Biolek
500,94
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Барки Василия, 6
436.2 км
Интеста капсулы №60
Biolek
513,67
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
436.5 км
Интеста капсулы №60
Biolek
134,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
463.3 км
Интеста капсулы №60
Biolek
536,58
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
464.0 км
Интеста капсулы №60
Biolek
537,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
464.6 км
Интеста капсулы №60
Biolek
542,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
483.0 км
Интеста капсулы №60
Biolek
517,57
грн
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