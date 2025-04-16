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Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Николаев
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 10 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114
113.8 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
302,20
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
268,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
276,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
283,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
171.2 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
272,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
180.8 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
300,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
210.2 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
294,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
263.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
298,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
279.4 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
280,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
285.4 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
299,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
292.4 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
273,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
353.2 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
294,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
408.0 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
299,50
грн
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