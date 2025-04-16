Киев
Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)

Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
292,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
300,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
308,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
295,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
30.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
326,60 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
294,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
298,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
130.7 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
304,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
137.7 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
325,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
144.9 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
297,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
210.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
320,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
263.0 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
328,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
307.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
325,60 грн
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