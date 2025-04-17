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Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Гемоглобин нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Чернигов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
325,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
340.9 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
294,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
407.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
326,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
408.2 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
298,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
412.7 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
295,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
421.9 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
308,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
423.7 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
304,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
423.9 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
300,40
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
429.1 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
292,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
430.5 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
325,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
432.8 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
297,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
475.1 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
320,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
569.8 км
ГЕМОГЛОБИН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Биостимулятор ФК
328,40
грн
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