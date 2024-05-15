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АНТИПЕРСПИРАНТ РОЛИКОВЫЙ тм EUCERINN линия DEO 24 ЧАСА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СКЛОННОЙ К АЛЛЕРГ. РЕАКЦИЯМ КОЖИ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (178569) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
387,44
Экономия: -55,02 грн
332,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
352,57
Экономия: -38,37 грн
314,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
354,02
Экономия: -41,89 грн
312,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
344,76
Экономия: -47,69 грн
297,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
388,36
Экономия: -52,98 грн
335,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
308,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
308,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
386,92
Экономия: -31,50 грн
355,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
383,58
Экономия: -35,95 грн
347,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -50,12 грн
336,87 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
335,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
382,83
Экономия: -25,56 грн
357,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (2)
336,88
Экономия: -20,12 грн
316,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
389,33
Экономия: -59,88 грн
329,45 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
308,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
396,56
Экономия: -37,80 грн
358,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
355,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
387,77
Экономия: -30,50 грн
357,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
387,10
Экономия: -36,50 грн
350,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
392,93
Экономия: -47,16 грн
345,77 грн