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VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Львов (485236) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
319,99
Экономия: -85,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
344,99
Экономия: -110,15 грн
234,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
247,99
Экономия: -13,15 грн
234,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
242,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (2)
304,99
Экономия: -70,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (2)
290,99
Экономия: -56,15 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
259,04 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
275,99
Экономия: -41,15 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
276,11 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -41,15 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (3)
225,27 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -33,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -76,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (2)
290,99
Экономия: -56,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -50,15 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (7)
250,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (3)
309,99
Экономия: -75,15 грн
234,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Мостиска, пл. Рынок, 15
Всего: упаковка (1)
327,99
Экономия: -93,15 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
251,97 грн