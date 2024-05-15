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VITAGEN PREGNA METHYLPHOLATE таблетки, №60 - Харьков (485236) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
246,25 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
227,35 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
252,68 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
251,68 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
270,84 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
275,53 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
276,55 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
277,66 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
278,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
278,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
250,95 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
277,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
252,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
276,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
278,81 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
251,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
253,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
253,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
252,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
278,15 грн