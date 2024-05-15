К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Лобановского, 4-Д Всего: упаковка (1) 644,70 Экономия: -243,70 грн 401,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, ул. Подлесная, 1 Всего: упаковка (1) 564,10 Экономия: -163,10 грн 401,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (1) 411,50 грн