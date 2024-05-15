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VITAGEN VITAMINS BIOTIN MAX таблетки, №60 - Харьков (485091) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
257,00
Экономия: -33,00 грн
224,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (2)
257,00
Экономия: -33,00 грн
224,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -48,00 грн
216,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
252,00
Экономия: -32,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Дудыкина, 6
Всего: упаковка (2)
279,00
Экономия: -59,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
252,00
Экономия: -32,00 грн
220,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -44,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
279,00
Экономия: -59,00 грн
220,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
264,00
Экономия: -44,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -44,00 грн
220,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
252,00
Экономия: -32,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -44,00 грн
220,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
252,00
Экономия: -36,00 грн
216,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
252,00
Экономия: -32,00 грн
220,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
252,00
Экономия: -32,00 грн
220,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -32,00 грн
221,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
241,00
Экономия: -21,00 грн
220,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -32,00 грн
221,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
243,00
Экономия: -21,00 грн
222,00 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
246,63 грн