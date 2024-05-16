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VITAGEN CAPILLARIES SUPPORT капсулы, №60 - Львов (485032) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
416,84 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
474,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
476,90 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
498,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Рудки, ул. Самборская, 6
Всего: упаковка (1)
497,60 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
Всего: упаковка (1)
560,40 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (1)
470,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
442,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 21 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
373,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 21 мин
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 21 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (1)
478,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Мукша Китайгородская, ул. Выговского Ивана, 30
Всего: упаковка (2)
478,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
Всего: упаковка (1)
503,00
Экономия: -15,09 грн
487,91 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
680,00
Экономия: -176,80 грн
503,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
511,00
Экономия: -49,00 грн
462,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
511,00
Экономия: -49,00 грн
462,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -93,00 грн
453,00 грн