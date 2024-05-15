К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (1) 546,00 Экономия: -93,00 грн 453,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 528,00 Экономия: -66,00 грн 462,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 88 Всего: упаковка (1) 297,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30 Всего: упаковка (1) 511,00 Экономия: -49,00 грн 462,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (2) 528,00 Экономия: -75,00 грн 453,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А Всего: упаковка (1) 528,00 Экономия: -66,00 грн 462,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 511,00 Экономия: -49,00 грн 462,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чуднов, ул. Житомирская, 14-А Всего: упаковка (1) 680,00 Экономия: -176,80 грн 503,20 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А Всего: упаковка (1) 503,00 Экономия: -15,09 грн 487,91 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Мукша Китайгородская, ул. Выговского Ивана, 30 Всего: упаковка (2) 478,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21 Всего: упаковка (1) 478,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4 Всего: упаковка (1) 373,50 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г Всего: упаковка (1) 478,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Русская, 248-Б Всего: упаковка (1) 478,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14 Всего: упаковка (1) 470,20 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63 Всего: упаковка (1) 560,40 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 32-Г Всего: упаковка (1) 478,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Львов, ул. Замарстыновская, 122 Всего: упаковка (1) 474,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Леонтовича, 1 Всего: упаковка (1) 416,84 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Жолква, ул. Львовская, 86 Всего: упаковка (1) 498,50 грн Забронировать