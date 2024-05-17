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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Запорожье (485014) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
250,90
Экономия: -12,15 грн
238,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
268,58
Экономия: -27,11 грн
241,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -49,97 грн
232,02 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
272,00
Экономия: -34,00 грн
238,00 грн
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
274,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
269,99
Экономия: -37,97 грн
232,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
275,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
249,71
Экономия: -10,96 грн
238,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
272,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
271,44
Экономия: -26,99 грн
244,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
267,00
Экономия: -22,84 грн
244,16 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
251,21
Экономия: -12,46 грн
238,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
253,94
Экономия: -12,94 грн
241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
274,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
272,88 грн