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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Киев (485014) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
274,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
272,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
224,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
266,14 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
288,40
Экономия: -70,06 грн
218,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
224,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
245,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
245,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
222,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
245,60 грн