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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Харьков (485014) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
273,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
224,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
223,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
224,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
245,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
224,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
178,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
273,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
200,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (11)
222,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
272,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
223,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
225,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
201,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
235,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
236,85 грн