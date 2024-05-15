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D3 КОМПЛЕКС (VITAGEN КОМПЛЕКС №35) таблетки, №60 - Днепр (Днепропетровск) (485014) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
235,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
251,95
Экономия: -13,20 грн
238,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
249,83
Экономия: -11,08 грн
238,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
262,23
Экономия: -18,46 грн
243,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
222,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
275,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
263,72
Экономия: -19,90 грн
243,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
245,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 12:00
245,60 грн