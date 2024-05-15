Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовB-КОМПЛЕКС+ЭНЕРГИЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25)Цены в аптеках

B-КОМПЛЕКС+ЭНЕРГИЯ (VITAGEN КОМПЛЕКС №25) капсулы, №60 - Харьков (485063) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
396,32
Экономия: -60,53 грн
335,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
342,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
332,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
338,20 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
345,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
353,57 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
338,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
338,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
321,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
354,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
351,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
344,36 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
355,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
344,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (3)
331,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
343,02 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
342,39 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
345,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
338,20 грн