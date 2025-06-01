Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
488,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
488,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
488,00
Экономия при брони: -50,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
472,00
Экономия при брони: -34,20 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
472,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
472,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 20
31.3 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
472,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
403,00
Экономия при брони: -12,09 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
Экономия при брони: -44,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
506,00
Экономия при брони: -51,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
Экономия при брони: -44,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
Экономия при брони: -51,40 грн