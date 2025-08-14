Киев
Индобрест (Indobrest)
Индобрест (Indobrest)
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Оболонский, 28
14.9 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
442,00
Экономия при брони:
-44,20 грн
397,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
15.7 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
442,00
Экономия при брони:
-44,20 грн
397,80
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
18.3 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
442,00
Экономия при брони:
-44,20 грн
397,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
151.0 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
Экономия при брони:
-51,40 грн
384,60
грн
Забронировать
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
155.0 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
439,00
Экономия при брони:
-13,17 грн
425,83
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
240.7 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
442,00
Экономия при брони:
-44,20 грн
397,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
349.1 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
383.4 км
Индобрест капсулы №30
Фарм-Квест
436,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
399,00
грн
Забронировать
