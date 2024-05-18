Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществБЕРЕШ ВИТАМИН C 1000Цены в аптеках

БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Запорожье (773349) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
67,70
Экономия: -6,65 грн
61,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
72,60
Экономия: -4,65 грн
67,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
72,33
Экономия: -3,33 грн
69,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
68,69
Экономия: -2,69 грн
66,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
63,77
Экономия: -2,87 грн
60,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
68,61
Экономия: -10,82 грн
57,79 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
61,82
Экономия: -2,82 грн
59,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
63,42
Экономия: -4,45 грн
58,97 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
63,07
Экономия: -2,07 грн
61,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
59,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (6)
60,60
Экономия: -4,97 грн
55,63 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
71,65
Экономия: -2,65 грн
69,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
Всего: упаковка (1)
75,96
Экономия: -12,61 грн
63,35 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
72,12
Экономия: -14,33 грн
57,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
60,03
Экономия: -2,24 грн
57,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
58,89
Экономия: -1,89 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
75,16
Экономия: -15,32 грн
59,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (6)
67,68
Экономия: -7,84 грн
59,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
66,85
Экономия: -7,79 грн
59,06 грн