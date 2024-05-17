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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Одесса (773349) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (2)
82,04
Экономия: -24,25 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
86,64
Экономия: -12,10 грн
74,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
79,31
Экономия: -21,52 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
72,43
Экономия: -6,56 грн
65,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
62,59
Экономия: -5,77 грн
56,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
83,71
Экономия: -12,86 грн
70,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (4)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (3)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (2)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
Всего: упаковка (1)
62,70 грн