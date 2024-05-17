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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Львов (773349) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
67,38
Экономия: -6,76 грн
60,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
80,22
Экономия: -22,43 грн
57,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
78,31
Экономия: -11,71 грн
66,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
82,30
Экономия: -24,51 грн
57,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -16,71 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (3)
59,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
88,83
Экономия: -31,04 грн
57,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 102
Всего: упаковка (1)
62,13
Экономия: -4,34 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (2)
59,15 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Солонка, ул. Стрыйская, 1-К
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -34,01 грн
57,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (2)
74,53
Экономия: -16,74 грн
57,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (2)
79,90
Экономия: -22,11 грн
57,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Рождества, 11-А
Всего: упаковка (1)
82,22
Экономия: -24,43 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 48
Всего: упаковка (2)
71,30
Экономия: -13,51 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 1
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 45-А
Всего: упаковка (1)
74,31
Экономия: -16,52 грн
57,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 34
Всего: упаковка (1)
86,60
Экономия: -28,81 грн
57,79 грн