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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Киев (773349) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
63,76
Экономия: -7,12 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
70,05
Экономия: -11,11 грн
58,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
65,92
Экономия: -5,44 грн
60,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
72,12
Экономия: -14,33 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (2)
62,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
77,02
Экономия: -19,23 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (3)
68,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 12
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
Всего: упаковка (1)
61,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 22
Всего: упаковка (9)
56,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
68,62
Экономия: -8,43 грн
60,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (1)
70,77
Экономия: -5,94 грн
64,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
69,03
Экономия: -8,41 грн
60,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 61/2
Всего: упаковка (1)
61,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (1)
59,15 грн