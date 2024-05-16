БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Харьков (773349) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Милосердие
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
В других городах:
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 38 мин
Чугуев, ул. Музейная, 9
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 38 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 38 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (17)
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2