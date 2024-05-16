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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Харьков (773349) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
76,83
Экономия: -19,04 грн
57,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
59,85
Экономия: -2,06 грн
57,79 грн
Милосердие
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (6)
70,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
67,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
67,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
64,12
Экономия: -3,27 грн
60,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
78,23
Экономия: -9,98 грн
68,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
Всего: упаковка (1)
75,10
Экономия: -17,31 грн
57,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 38 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
67,60
Экономия: -9,81 грн
57,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
68,37
Экономия: -3,47 грн
64,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 38 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
59,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (17)
61,82
Экономия: -2,14 грн
59,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
72,82
Экономия: -10,52 грн
62,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
72,83
Экономия: -10,53 грн
62,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
73,35
Экономия: -10,21 грн
63,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 38 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (4)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
59,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
73,93
Экономия: -7,01 грн
66,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -7,99 грн
65,29 грн