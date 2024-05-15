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БЕРЕШ ВИТАМИН C 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №10 - Днепр (Днепропетровск) (773349) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
73,49
Экономия: -12,55 грн
60,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
72,35
Экономия: -11,41 грн
60,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (2)
51,97
Экономия: -10,37 грн
41,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
71,34
Экономия: -9,62 грн
61,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
64,13
Экономия: -3,23 грн
60,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
72,72
Экономия: -3,73 грн
68,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
59,85
Экономия: -2,06 грн
57,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
72,72
Экономия: -12,95 грн
59,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
59,78
Экономия: -2,01 грн
57,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
77,96
Экономия: -13,79 грн
64,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
59,95
Экономия: -2,16 грн
57,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (2)
62,80
Экономия: -5,01 грн
57,79 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
68,69
Экономия: -6,32 грн
62,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
69,74
Экономия: -6,51 грн
63,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (7)
68,62
Экономия: -5,03 грн
63,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
59,15 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
72,60
Экономия: -14,81 грн
57,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (4)
63,79
Экономия: -10,84 грн
52,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
73,04
Экономия: -12,32 грн
60,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,71 грн
57,79 грн