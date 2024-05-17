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БЕРЕШ ВИТАМИН C 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг, №10 - Львов (773348) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
48,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
48,67 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
57,00
Экономия: -8,25 грн
48,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (1)
59,34
Экономия: -10,59 грн
48,75 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (8)
45,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом