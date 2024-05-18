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Артросила капсулы, №60 - Запорожье (489017) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (4)
602,10
Экономия: -6,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
607,70
Экономия: -12,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (3)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
602,10
Экономия: -6,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (6)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (3)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
630,10
Экономия: -34,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (3)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (3)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (2)
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (3)
618,90
Экономия: -23,40 грн
595,50 грн