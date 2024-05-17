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Аллева сироп 150 мл, №1 - Запорожье (813334) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
309,91
Экономия: -58,03 грн
251,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
280,21
Экономия: -32,81 грн
247,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
295,99
Экономия: -48,28 грн
247,71 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (21)
284,99
Экономия: -37,28 грн
247,71 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
273,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
290,76
Экономия: -29,53 грн
261,23 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
284,66
Экономия: -38,29 грн
246,37 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
308,29
Экономия: -57,04 грн
251,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
270,80
Экономия: -25,47 грн
245,33 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
306,53
Экономия: -55,28 грн
251,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
262,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
296,63
Экономия: -45,54 грн
251,09 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (121)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
262,50 грн