Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
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Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
108.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
40,18
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
132.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
133.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,18
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
136.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,46
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
136.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 23
137.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,98
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
138.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,46
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
138.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
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Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
140.4 км
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Baltiachemi
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Экономия при брони: -1,91 грн
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Экономия при брони: -1,34 грн
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ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
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Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
500.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Экономия при брони: -1,30 грн
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ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
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