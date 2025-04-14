Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,75
Экономия при брони: -1,74 грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
188.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,99
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
191.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,13
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,49
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
195.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,09
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
197.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,46
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
251.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,49
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
308.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,17
Экономия при брони: -1,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
310.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
335.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
39,98
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
671.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
753.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
74.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi