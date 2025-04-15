Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,16
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
8.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,87
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,90
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
8.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,84
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
9.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,01
Экономия при брони: -1,70 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
71.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
25,77
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
129.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
190.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,90
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
201.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
40,19
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
237.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,88
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
594.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
696.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi