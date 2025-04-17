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Дезекон ОМ (Dezekon OM)
Дезекон ОМ (Dezekon OM)
Чернигов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
238.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,12
Экономия при брони:
-1,54 грн
26,58
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
339.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
39,32
Экономия при брони:
-1,91 грн
37,41
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
381.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,01
Экономия при брони:
-1,00 грн
26,01
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Молодежная, 6/2
384.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Экономия при брони:
-1,30 грн
33,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
422.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
34,48
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
430.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,24
Экономия при брони:
-1,93 грн
27,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
432.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,83
Экономия при брони:
-1,33 грн
27,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
433.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,64
Экономия при брони:
-1,33 грн
27,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
434.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
436.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,92
Экономия при брони:
-1,61 грн
27,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
436.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,72
Экономия при брони:
-1,41 грн
27,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
495.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
25,98
Экономия при брони:
-1,17 грн
24,81
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
500.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
30,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
460.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
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