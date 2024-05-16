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BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 100 мл, №1 - Львов (340398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
141,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (3)
141,12
Экономия: -1,63 грн
139,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
140,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (3)
141,11
Экономия: -1,32 грн
139,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (3)
140,52
Экономия: -0,09 грн
140,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
141,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (3)
140,87 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (3)
141,30
Экономия: -1,73 грн
139,57 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 51 мин
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (2)
141,33
Экономия: -1,47 грн
139,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (3)
140,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (3)
139,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 01 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (3)
140,10
Экономия: -0,27 грн
139,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (3)
141,13
Экономия: -1,25 грн
139,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
140,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
140,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (3)
140,57
Экономия: -1,27 грн
139,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (3)
139,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (3)
141,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 21 мин
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
140,78 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (3)
141,03
Экономия: -0,95 грн
140,08 грн