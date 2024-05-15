К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29 Всего: упаковка (1) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12 Всего: упаковка (4) 89,00 Экономия: -9,00 грн 80,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А Всего: упаковка (8) 76,00 Экономия: -8,00 грн 68,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 81,00 Экономия: -13,00 грн 68,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Запорожская, 6 Всего: упаковка (2) 85,00 Экономия: -17,00 грн 68,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Энтузиастов, 3 Всего: упаковка (1) 85,00 Экономия: -17,00 грн 68,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28 Всего: упаковка (1) 87,00 Экономия: -19,00 грн 68,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96 Всего: упаковка (2) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52 Всего: упаковка (2) 85,00 Экономия: -5,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б Всего: упаковка (1) 95,00 Экономия: -16,00 грн 79,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10 Всего: упаковка (3) 141,25 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Черкассы, ул. Новопречистенская, 55 Всего: упаковка (3) 141,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (3) 140,05 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 12 Всего: упаковка (2) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Мира, 28 Всего: упаковка (1) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7 Всего: упаковка (2) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54 Всего: упаковка (1) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А Всего: упаковка (2) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Широкое, ул. Соборная, 92 Всего: упаковка (2) 95,00 Экономия: -15,00 грн 80,00 грн Забронировать

Йод Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В Всего: упаковка (3) 140,12 грн Забронировать