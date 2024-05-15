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BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 100 мл, №1 - Харьков (340398) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (4)
89,00
Экономия: -9,00 грн
80,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (8)
76,00
Экономия: -8,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -13,00 грн
68,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (2)
85,00
Экономия: -17,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -17,00 грн
68,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -19,00 грн
68,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (2)
85,00
Экономия: -5,00 грн
80,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
95,00
Экономия: -16,00 грн
79,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (3)
141,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (3)
141,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 42 мин
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (3)
140,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (1)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -15,00 грн
80,00 грн
Йод
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (3)
140,12 грн