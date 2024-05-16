Все аптеки Украины
BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 50 мл, №1 - Львов (201920) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
113,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (2)
112,30 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
112,79
Экономия: -0,41 грн
112,38 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (2)
113,21
Экономия: -0,07 грн
113,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (2)
112,24
Экономия: -0,41 грн
111,83 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
113,42 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
111,84
Экономия: -0,06 грн
111,78 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (2)
112,92
Экономия: -1,58 грн
111,34 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 52 мин
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (2)
113,44 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (2)
121,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
112,94 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (2)
121,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (2)
113,25 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (2)
112,63
Экономия: -0,48 грн
112,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (2)
113,09
Экономия: -0,34 грн
112,75 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
112,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
112,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 22 мин
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
112,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (2)
112,15
Экономия: -0,37 грн
111,78 грн