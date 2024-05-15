К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (3) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Новомосковск, ул. Сучкова, 36 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 20 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александровка, ул. Центральная, 2-Г Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Святогорская, 10 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Днепр, ул. Березинская, 23-К Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 3 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 59 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. 20-летия Победы, 33 Всего: упаковка (3) 182,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Синельниково, ул. Садовая, 106 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Днепр, просп. Поля Александра, 104-А Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать

Аптека социальных цен Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Днепр, ул. Ближняя, 31 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Каменское, просп. Героев АТО, 13-В Всего: упаковка (3) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119 Всего: упаковка (2) 182,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 42 мин График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30 Всего: упаковка (1) 182,00 грн Забронировать