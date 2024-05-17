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BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл, №1 - Одесса (201917) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (4)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 17:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (4)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (6)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 36-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Покровское, ул. Галайды, 105/1
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Жмеринка, ул. Франко Ивана, 72
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
106,00
Экономия: -6,36 грн
99,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, пер. Гвардейский, 14
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Градижск, ул. Киевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн