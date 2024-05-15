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BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл, №1 - Харьков (201917) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Первомайская, 2
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 42 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 12 мин
Каменское, просп. Героев АТО, 13-В
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -15,00 грн
73,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 42 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -9,00 грн
73,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Глобино, ул. Центральная, 271-Б
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, пер. Гвардейский, 14
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Лубны, просп. Владимирский, 38-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн