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BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙЦены в аптеках

BROS АЭРОЗОЛЬ ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 90 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (201917) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -15,00 грн
73,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Героев АТО, 13-В
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
82,00
Экономия: -9,00 грн
73,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Царичанка, ул. Первомайская, 2
Всего: упаковка (2)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
82,00
Экономия: -18,00 грн
64,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -7,00 грн
64,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -7,00 грн
64,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -12,00 грн
64,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Покровское, ул. Галайды, 105/1
Всего: упаковка (3)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 36-Б
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -22,20 грн
129,70 грн