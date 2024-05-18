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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС жидкость 1000 мл с дозирующим устройством, №1 - Запорожье (672962) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
Всего: упаковка (6)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (3)
242,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
Всего: упаковка (2)
220,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Всего: упаковка (3)
228,24 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
230,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
280,10 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
235,50 грн
Милана
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (1)
235,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (2)
216,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
262,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
222,80 грн
Елизавета
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
Всего: упаковка (3)
235,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
208,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (3)
262,50 грн
Мария
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (2)
235,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
213,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
213,90 грн