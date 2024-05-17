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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 250 мл с дозатором, №1 - Одесса (353180) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
89,40 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (5)
86,00 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
86,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -20,10 грн
80,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (3)
89,71 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
75,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
84,93 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (5)
86,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -35,10 грн
80,40 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
86,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -21,59 грн
80,40 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (3)
86,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (10)
86,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
83,35 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (4)
86,00 грн
Алина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (4)
86,00 грн
Гармония
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (3)
86,00 грн