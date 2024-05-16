Все аптеки Украины
АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 250 мл с дозатором, №1 - Киев (353180) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -35,10 грн
80,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (8)
94,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
95,27 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
101,65
Экономия: -3,05 грн
98,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
109,80
Экономия: -3,29 грн
106,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
75,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
75,87 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
75,78 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
78,04 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (3)
101,55
Экономия: -3,05 грн
98,50 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
82,76 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
97,95
Экономия: -2,94 грн
95,01 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
75,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
75,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
75,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (10)
89,58 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
78,15 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (3)
89,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
79,56 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
108,58 грн