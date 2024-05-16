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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 250 мл с дозатором, №1 - Харьков (353180) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (14)
94,75 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8)
95,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
94,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -21,59 грн
80,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
95,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
84,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (13)
94,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
95,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
95,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (4)
89,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (11)
89,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (8)
94,86 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (2)
91,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (8)
96,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (3)
96,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: упаковка (3)
95,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
95,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (4)
107,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (2)
91,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
94,67 грн