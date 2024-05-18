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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 1000 мл, №1 - Запорожье (297840) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
325,67
Экономия: -28,67 грн
297,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
307,49
Экономия: -13,49 грн
294,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
309,44
Экономия: -12,44 грн
297,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (5)
306,99
Экономия: -19,33 грн
287,66 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
297,35
Экономия: -12,83 грн
284,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
294,46
Экономия: -9,46 грн
285,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
298,07
Экономия: -18,17 грн
279,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (2)
297,44
Экономия: -13,54 грн
283,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
300,25
Экономия: -12,35 грн
287,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -14,09 грн
282,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
305,59
Экономия: -16,59 грн
289,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
314,36
Экономия: -18,46 грн
295,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
326,56
Экономия: -29,56 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
325,40
Экономия: -28,40 грн
297,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
294,00
Экономия: -19,03 грн
274,97 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
288,51
Экономия: -8,51 грн
280,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
298,51
Экономия: -13,51 грн
285,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (3)
304,49
Экономия: -19,49 грн
285,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
293,72
Экономия: -8,72 грн
285,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
302,48
Экономия: -11,58 грн
290,90 грн