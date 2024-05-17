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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 1000 мл, №1 - Одесса (297840) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
300,50
Экономия: -9,02 грн
291,48 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
290,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
290,50 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148/1
Всего: упаковка (1)
294,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
290,50 грн
Любимая аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (1)
324,70 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
329,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
290,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (1)
290,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (1)
290,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 7
Всего: упаковка (1)
288,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
294,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
299,11
Экономия: -0,71 грн
298,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
302,10
Экономия: -1,27 грн
300,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (5)
331,85
Экономия: -9,96 грн
321,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
298,07
Экономия: -18,17 грн
279,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
294,46
Экономия: -9,46 грн
285,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -14,09 грн
282,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (2)
297,44
Экономия: -13,54 грн
283,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
300,25
Экономия: -12,35 грн
287,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (5)
306,99
Экономия: -19,33 грн
287,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
315,67
Экономия: -18,67 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
325,67
Экономия: -28,67 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (3)
329,98
Экономия: -32,98 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
309,44
Экономия: -12,44 грн
297,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
297,35
Экономия: -12,83 грн
284,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (3)
304,49
Экономия: -19,49 грн
285,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
293,72
Экономия: -8,72 грн
285,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
307,49
Экономия: -13,49 грн
294,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
302,48
Экономия: -11,58 грн
290,90 грн