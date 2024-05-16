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АХД 2000 ЭКСПРЕССЦены в аптеках

АХД 2000 ЭКСПРЕСС 1000 мл, №1 - Киев (297840) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
278,85
Экономия: -8,37 грн
270,48 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
299,65
Экономия: -8,99 грн
290,66 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
299,30
Экономия: -8,98 грн
290,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (2)
231,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
299,30
Экономия: -8,98 грн
290,32 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
331,85
Экономия: -9,96 грн
321,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
299,30
Экономия: -8,98 грн
290,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
302,00
Экономия: -9,06 грн
292,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
299,30
Экономия: -8,98 грн
290,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
298,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
298,25
Экономия: -1,42 грн
296,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (5)
331,85
Экономия: -9,96 грн
321,89 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/2
Всего: упаковка (1)
210,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (1)
208,80 грн